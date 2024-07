Stiri pe aceeasi tema

- Ultima luna, din pacate, a adus pe rețelele de socializare tot mai multe situații in care s-au platit sume exagerate pentru anumite lucruri, mai ales pe litoral. Un nou caz asemanator ne arata care a fost prețul halucinant pe care l-a platit un turist in Mamaia pentru o porție de cartofi prajiți. Un…

- Fostul ministru al Apararii al Israelului și lider al Partidului Unitații Naționale, Benny Gantz, le-a spus ambasadorilor europeni ca, daca nu se ajunge curand la un „aranjament" la granița libanezo-israeliana, Libanul, ca stat, va „plati prețul terorii Hezbollah".

- Polițiștii bucureșteni au facut, vineri, percheziții dupa sesizarea unui barbat care a spus ca, in ultimii ani, a dat bani unei femei, pe internet, care s-a dovedit a fi tot... barbat. La data de 20 iunie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția…

- Oana Moșneagu a dezvaluit prețul real al rochiei de mireasa, pe care l-a platit pentru a arta fabulos in ziua cea mare! Au existat multe specualții cu privire la suma, dar acum actrița a pus punct zvonurilor! Fanii ei au fost impresionați cand au vazut cat de mulți bani a platit!

- La foarte multe produse de pe eMAG sunt sute de review-uri, dar foarte rar vezi in ele prețul cu care oamenii au cumparat acel produs. De ce prețul este tabu in review, nu doar la eMAG, ci și la cei mai mulți retaileri? eMAG și-a prezentat luni rezultatele financiare, iar cifra de afaceri a grupului…

- Cum ai putea obține un preț mai mic la asigurarea RCA? Pe scurt, cele mai mici tarife pentru o asigurare RCA se gasesc la o combinație de factori cum ar fi: varsta peste 60 ani, motor mai mic de 1.200 cmc și, eventual domiciliul intr-un sat din Harghita. Noi nu o sa va spunem sa va inmatriculați mașina…

- Alin Oprea a dezvaluit cine a platit pentru nunta cu 500 de invitați pe care a avut-o anul trecut cu Medana. Cantarețul a oferit explicații in contextul in care conturile lui bancare cu fosta soție erau blocate, partajul nu fusese finalizat. Invitat in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Alin…