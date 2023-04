Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost zi de meci pentru iubitorii de handbal din județ. Baieții de la Minaur au infruntat pe CSM Odorheiul Secuiesc, intr-un meci contand pentru etapa a 23 a Ligii Zimbrilor. Meciul s-a disputat in Sala Sporturilor din Odorheiul Secuiesc, fiind inceput la ora 18:00. Meciul a fost controlat in…

- In Liga Naționala de baschet fete, sambata, s-a incheiat sezonul regulat. Derby-ul ultimei etape a opus la Sf.Gheorghe primele doua clasate, Sepsi și Baschet Arad, gazdele impunandu-se cu scorul de 98-68. Intr-o alta partida, KSE Tg.Secuiesc a pierdut, in deplasare, in fața lui CSM Alexandria, cu 81-65.…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Echipa FCV Farul Constanța s-a impus, cu scorul de 1-0 (0-0), in partida cu UTA Arad, disputata in deplasare, contand pentru etapa a 27-a a Superligii la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de tanarul Adrian Mazilu, in minutul 60.In clasament, echipa constanțeana ocupa locul intai, cu 58…

- Cele trei reprezentante ale Romaniei au programate, joi și vineri, partidele cu numerele 3 și 4 din sferturile de finala ale Erste Liga la hochei pe gheața. De la orele 18.30, Sport Club Miercurea Ciuc va intalni, pe teren propriu, pe Corona Brașov, iar Hochei Club Gheorgheni o va avea ca adversara,…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește, sambata, de la ora 19.30, la Brussel, formației Belgiei, in cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship. In urma cu o saptamana, in prima partida, selecționata tricolora a trecut, la București, de Polonia cu 67-27. Din grupa B mai face parte Portugalia,…

- Ministerul Finanțelor se imprumuta din nou de la populație și ofera dobanzi anuale intre 7,2 și 8%. A anunțat ca lanseaza peste doua zile o noua emisiune de titluri de stat Tezaur cu termene de 1, 2 și 3 ani. Titlurile au valoarea de un leu și pot fi cumparate pana in 24 februarie de […] Articolul Ministerul…

- Vineri, 13 ianuarie, in campionatul romano-maghiar de hochei pe gheața, Erste Liga, au avut loc cinci jocuri: Sport Club Csikszereda – DEAC Debrecen 4-7 Hockey Klub Gheorgheni – FTC-Telekom Ferencvaros Budapest 2-4, Corona Brașov Wolves – UTE Budapest 5-4 (FOTO), Dunaujvarosi Acelbikak – Budapest Jegkorong…