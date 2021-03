Stiri pe aceeasi tema

- Germania va inchide, cu mici exceptii, granitele cu Cehia si regiunea austriaca Tirol, unde se inregistreaza rate ridicate de infectare cu variantele considerate extrem de contagioase ale noului coronavirus.

- Danemarca isi va inchide frontierele pentru cetatenii sud-africani din cauza circulației in aceasta țara a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2, au anunțat autoritațile daneze marți seara, informeaza miercuri AFP.

- Incepand cu 5 ianuarie 2021, ora 00.00, intra in vigoare decizia Guvernului Scoțian de full lockdown, pe toata durata lunii ianuarie. Restricțiile sunt similare celor instaurate in luna martie a anului trecut, pentru zonele din Scoția care sunt in nivelul patru de restricții.Conform legii, se permite…

- Aproximativ 25.500 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 10.100 mijloace de transport - dintre care 3.400 automarfare, au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, in ultimele 24 de ore. Potrivit IGPF, pe sensul de intrare au fost aproximativ…

- Israel a anuntat luni ca va interzice intrarea in țara a tuturor strainilor, in incercarea de a preveni raspandirea noii tulpini de coronavirus, considerata a fi deosebit de contagioasa, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Singurii care vormai avea voie sa treaca granița sunt cetațenii israelieni și…

- Proiectul international LIFE Danube Free Sky care reuneste sapte tari de a lungul fluviului Dunarea Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania cu scopul de a proteja speciile de pasari prioritare impotriva electrocutarii si coliziunii cu liniile electrice. Logo ul proiectului va…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac, judetul Arad, au depistat, in ultimele 24 de ore, douazeci de cetateni irakieni si sirieni, care, folosind diferite metode, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, potrivit news.ro. ”In data de 14.12.2020,…