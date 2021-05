Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria intentioneaza sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata in constructie in acest scop in orasul Debrecen, a declarat luni, in timpul unei vizite in China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile Reuters si MTI.…

- Parlamentul ungar a aprobat miercuri ratificarea bugetului multianual al Uniunii Europene pe perioada 2021-2027 și pachetul de relansare economica, relateaza Euractiv.Decizia a fost adoptata cu 170 de voturi pentru și 0 împotriva.Ministrul finanțelor Mihály Varga a subliniat…

- Pana acum, 4.898.866 de locuitori (din cei aproximativ 10 milioane) au primit cel putin o doza de vaccin si pragul de 5 milioane "va fi atins cu siguranta in acest weekend", a afirmat Viktor Orban, intr-o interventie la postul public Radio Kossuth, citat de Reuters ..In acest context, a afirmat șeful…

- Emer Cooke, directorul executiv al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), a declarat, marți, ca Agenția discuta cu producatorul chinez al vaccinului Sinopharm și ca spera sa inceapa procedura de evaluare. „Suntem in discuții cu o companie, care produce vaccinul Sinopharm, și speram sa incepem sa…

- Masura introducerii unui așa-numit „certificat verde digital” vine la solicitarea țarilor europene dependente de turism, care vor sa impulsioneze cat mai rapid reluarea liberei circulații, pentru a-și salva economiile, scriu Financial Times și Politico. Certificatul va fi acordat cetațenilor care au…

- Ungaria a inregistrat joi un bilanț record de 8.312 de cazuri noi de coronavirus, in al treilea val al pandemiei, in ciuda restricțiilor suplimentare, informeaza Hotnews, care preia Reuters.In spitalele din Ungaria erau, joi, 8.329 de pacienți cu Covid-19, iar 911 dintre ei se aflau in stare grava avand…

- De luni, școlile, gradinitele si magazinele neesentiale sunt inchise in Ungaria, iar invatamantul primar se va desfasura cel putin o luna numai online. Decizia a fost luata pentru a stopa numarul mare infectari cu COVID, ceea ce autoritaților de la Budapeste considera a fi al treilea val al pandemiei,…