Stiri pe aceeasi tema

- Masurile, care includ si un plan de crestere a productiei interne de gaze la 2 miliarde de metri cubi, de la 1,5 miliarde de metri cubi, vor intra in vigoare din august, pentru a asigura furnizarea continua de energie in timpul iernii, a declarat seful de cabinet al premierului Victor Orban, Gergely…

- Bulgaria, afectata de cresterea preturilor la energie, va cere saptamana viitoare Comisiei Europene sa-i permita sa elimine accizele la electricitate si gaze naturale, pentru a-si proteja economia, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters. Peste 90- din gazele naturale importate de Bulgaria sunt…

- Grecul Ioannis Filippatis a devenit noul presedinte al Confederatiei Europene de Box (EUBC), dupa ce a castigat sambata alegerile desfasurate la Assisi, in Italia, in timp ce Vasile Citea, presedintele FR de Box, a fost ales in Consiliul director al EUBC, conform unui anunt al forului european. Doi…

- Rusia a oprit, de miercuri, furnizarea gazelor catre Polonia și Bulgaria, Gazprom aplicand directiva prezidențiala a președintelui rus Vladimir Putin de a livra gaze doar daca plata este facuta in ruble de catre țarile considerate „neprietenoase”, noteaza economedia.ro. Ungaria primește gaze normal,…

- ”Vestea ca livrarile companiei Gazprom in Bulgaria au incetat ar putea fi ingrijoratoare”, dar tranzitul de gaze provenite din Rusia catre Ungaria prin Bulgaria va continua, a declarat Peter Szijjarto, miercuri, intr-un videoclip postat pe pagina de Facebook. ”As dori sa reasigur pe toata lumea de faptul…

- In timp ce Polonia și Bulgaria sunt primele din UE pentru care Rusia a intrerupt aprovizionarea cu gaze, acestea nu sunt totuși singurele țari care au refuzat cererea Moscovei ca livrarile sa fie platite in ruble - despre care Gazprom spune ca este motivul pentru care a intrerupt

- Compania rusa Gazprom a informat compania bulgara de stat Bulgargaz ca intrerupe livrarile de gaze incepand de miercuri, a anuntat Ministerul Energiei din Bulgaria. Ungaria va primi insa gaz rusesc prin Bulgaria, transmite Reuters. Ministerul a precizat ca, impreuna cu companiile de stat de gaze, a…

- Ungaria primește gaz rusesc, conform contractului cu Gazprom, prin Bulgaria și Serbia, iar Gazprom a informat Ungaria ca transporturile de tranzit prin Bulgaria sunt tratate separat, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, citat de Reuters.