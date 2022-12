Ungaria si Qatarul au convenit ca societatile lor energetice de stat sa inceapa discutii pentru ca Budapesta sa cumpere gaz natural lichefiat (GNL) de la statul arab din Golf, relateaza Reuters. „Este in interesul Ungariei sa atraga noi surse pentru aprovizionarea sa cu gaze”, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa discuțiile purtate […] The post Ungaria vrea sa importe din Qatar gaz natural lichefiat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .