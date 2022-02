Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a restrictionat „acoperirea” mediatica a pandemiei de coronavirus, in ciuda unei decizii judecatoresti recente care a dat castig de cauza unui site de știri al opoziției care s-a adresat justitiei pentru a contesta noile reguli ale guvernului de la Budapesta, transmite dpa.

- Guvernul de la Budapesta a anunțat, miercuri, plafonarea prețurilor a șase produse alimentare de baza la nivelul din octombrie 2021, pentru a contracara creșterea inflației din ultima perioada, relateaza agenția spaniola EFE, preluata de Agerpres . „Am decis sa intervenim pentru a limita preturile a…