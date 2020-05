Ungaria: Viktor Orban anticipează renunţarea la puterile sale speciale la sfârşitul lunii Starea de urgenta controversata adoptata in Ungaria pentru a lupta impotriva noului coronavirus ar urma sa fie ridicata la sfarsitul lunii mai, a declarat vineri premierul Viktor Orban, acuzat ca vrea sa profite de situatia creata de pandemie pentru a-si intari puterea, relateaza AFP.



"Ne asteptam ca guvernul sa poata fi in masura sa returneze la sfarsitul lunii mai parlamentului puterile speciale pe care le-a primit din cauza pandemiei", a declarat Orban in timpul unei vizite oficiale in Serbia, tara vecina.



Legislatia de urgenta adoptata la 30 martie i-a acordat premierului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

