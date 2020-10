Ungaria: ''Viitorul africanilor este în Africa'', comentează Orban atentatul de la Nisa "Africanii ar trebui sa aiba un viitor in Africa", a declarat premierul ungar Viktor Orban pe postul public de radio, comentand in legatura cu atacul terorist de joi de la Nisa, transmite vineri MTI. "Daca nu vrei sa te predai, tot ce poti face este sa refuzi accesul", a adaugat Orban. "Daca nu vrem sa vedem cazuri ca la Nisa, nu trebuie sa-i lasam sa intre", a spus Orban. "In afara de cei cativa care sunt deja aici, nu vrem nou-veniti, mai ales nu migranti ilegali", a insistat el. Guvernul ungar "nu trebuie sa permita Bruxellesului sa impuna Ungariei reguli in baza carora sa fim nevoiti sa lasam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

