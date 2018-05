Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele sau grupurile care ajuta migrantii sa depuna cereri de azil, in situatii in care acestia nu au dreptul la protectie, pot fi condamnate la pedepse cu inchisoarea - prevede un proiect de lege depus marti in parlamentul de la Budapesta, potrivit Agerpres. Conform proiectului, este considerat…

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI.In baza unuia din…

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI. In baza unuia din amendamentele…

- Fundatia pentru o Societate Deschisa a lui George Soros isi va inchide biroul din Budapesta si se va muta in Berlin, a anuntat marti organizatia, care a spus ca decizia este legata de situatia legala si politica ostila din Ungaria, relateaza Reuters. ”Guvernul Ungariei a denigrat si denaturat activitatea…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a adus lui George Soros, un miliardar american nascut in Ungaria, o multime de invinuiri si a fortat adoptarea unei legislatii care reprima organizatiile neguvernamentale, asa numitele legi "Stop Soros", criticate pe plan international.Site-ul maghiar de stiri…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a adus lui George Soros, un miliardar american nascut in Ungaria, o multime de invinuiri si a fortat adoptarea unei legislatii care reprima organizatiile neguvernamentale, asa numitele legi 'Stop Soros', criticate pe plan international. Site-ul maghiar de stiri 444.hu…

- O publicație din Ungaria a publicat, joi, o lista care conține peste 200 de nume. Persoanele inscrise pe document sunt numite de premierul Viktor Orban „mercenarii” miliardarului filantrop George Soros, care ar lucra pentru a submina autoritatea guvernului maghiar.

- Una dintre primele legi care vor fi aprobate de noul Parlament ar putea fi cea care ofera guvernului posibilitatea de a interzice ONG-urile care sustin migratia si reprezinta „o amenintare la securitatea nationala”, a declarat un purtator de cuvant al Fidesz, partidul condus de Viktor Orban si care…