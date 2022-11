Stiri pe aceeasi tema

Ungaria lui Viktor Orban, in plina negociere cu Bruxellesul pentru deblocarea fondurilor europene care ii revin, este acuzata ca „santajeaza" UE opunandu-se unui ajutor financiar pentru Ucraina.

Guvernul Ungariei a criticat, miercuri seara, afirmatiile presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a atribuit Rusiei responsabilitatea directa pentru incidentul produs in sud-estul Poloniei, soldat cu moartea a doua persoane.

Budapesta blocheaza pachetul de sprijin al Ucrainei de 18 miliarde pentru a pune presiune asupra Bruxelles-ului și pentru a preveni inghețarea banilor pentru Ungaria din cauza retragerii sale democratice, a raportat Politico, citand patru oficiali și diplomați UE care vad aceasta mișcare ca o „tactica…

Comisia Europeana (CE) propune miercuri Celor 27 sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 - sub forma de imprumuturi, ale caror dobanzi sa fie platite de catre statele membre ale Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. In urma cu cateva zile, Ungaria spunea ca nu va mai…

Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, numarul doi in cadrul Consiliului de Securitate rus, pune in garda Israelul sa nu livreze armament Ucrainei, avertizand ca acest lucru i-ar "distruge" relatia cu Rusia, relateaza AFP.

Ungaria este un cal troian care incearca sa destrame Uniunea Europeana in detrimentul contribuabililor europeni, a declarat consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak.

Polonia afirma ca se va opune "oricarui demers" al Bruxellesului care urmareste sa priveze Ungaria de finantari europene de 7,5 miliarde de euro din cauza riscurilor de coruptie din aceasta tara, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Ministerul de Externe al Ucrainei a cerut miercuri guvernului ungar sa modifice un manual pentru elevii de clasa a VIII-a care pare sa prezinte razboiul din Ucraina ca fiind unul civil, relateaza Telex și hvg.hu.