Ungaria va importa gaze naturale lichefiate din Egipt până în 2026 Ungaria a gasit o soluție pentru problema sa energetica, deoarece va putea importa gaz natural lichefiat (GNL) din Egipt incepand cu 2026, ceea ce sporește securitatea energetica a țarii, a declarat marți premierul ungar Viktor Orban, scrie amwalalghad.com.

