Stiri pe aceeasi tema

- Romania are in operare 836 de kilometri de autostrada, reusind in anul 2019 sa dea in folosinta doar 22,14 kilometri, respectiv Lugoj-Deva lotul 4, dupa ce, la inceputul anului, ministrul interimar al Transporturilor la acea data, Rovana Plumb, promitea 180 de kilometri de autostrada, desi erau in…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca Guvernul PSD a stiut inca de la inceputul anului ca va exista o pierdere de venituri de 12,8 miliarde de lei fata de proiectul de buget aprobat. Citu a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta inainte ca Senatul sa dezbata motiunea simpla…

- Ministerul Finanțelor imprumuta 6 mld. lei in decembrie, cu aproape 50% mai mult fața de luna trecuta Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna decembrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 5,945 miliarde de lei. Potrivit Finanțelor, un miliard de lei va fi atras prin…

- Deficitul bugetar se ridica la 2,8% din produsul intern brut, la zece luni, dar in realitate este mai mare, deoarece fostul Guvern a utilizat „smecherii“, precum amanarea rambursarilor de TVA si neplata lucrarilor, a declarat vineri premierul Ludovic Orban, in cadrul evenimentului Topul National al…

- Conform reprezentantilor Biroului de Politie 'Autostrada A1 Deva-Nadlac', autovehiculele de mare tonaj stationeaza atat pe banda de urgenta, cat si pe prima banda de mers, pe anumite portiuni. Totusi, unii soferi ies din coloana pentru a cobori de pe autostrada pe DN 7, astfel ca blocheaza si a doua…

- O familie de romani, victima in accidentul cu 7 morti de pe autostrada, din Ungaria. Autoritatile maghiare nu au confirmat oficial nationalitatea celor 7 oameni morti in teribilul impact. Șapte persoane au murit intr-un teribil accident de circulație petrecut in Ungaria, la aproximativ 70 de km de granița…

- Un teribil accident rutier a avut loc noaptea trecuta pe Autostrada M5 din Ungaria. Șapte persoane au murit intr-un teribil accident de circulație petrecut in Ungaria, la aproximativ 70 de km de granița cu Romania, a informat Info Trafic 24. Un TIR a intrat in parapetul autostrazii M5 și a lovit doua…

- Turneul ITF Szekesfehervar 2 a debutat miercuri, iar șase sportive din Romania au intrat pe terenurile din Ungaria. Dintre acestea, patru au reușit sa se califice in turul secund, iar doua au fost eliminate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Veriga lipsa a fost gasita! Legatura dintre Dan Barna…