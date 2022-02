Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va desfasura trupe in apropierea frontierei ucrainene, partial ca pregatire pentru activitati umanitare, a anuntat marti ministrul ungar al apararii, Tibor Benko, in timp ce premierul ungar Viktor Orban l-a asigurat intr-o convorbire telefonica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Ungaria a decis mobilizarea de efective militare la frontiera cu Ucraina, in contextul temerilor privind o invazie militara rusa, iar premierul Viktor Orban a anuntat ca se raliaza pozitiei Uniunii Europene si sustine suveranitatea Ucrainei.

- Statele est-europene urmaresc indeaproape ceea ce se intampla la granița ruso-ucraineana. In timp ce Moscova a desfașurat peste 100.000 de militari in acest sector, aceste țari se tem de consecințe grave in cazul unui conflict. Ungaria insa nuanțeaza temerile. Intr-o vizita la Moscova la inceputul lunii…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat luni ca este important sa se detensioneze situația dintre Ucraina și Rusia, deoarece un razboi nu va insemna doar victime umane, ci va duce și la o instabilitate mai mare, prețuri mai mari la combustibil și fluxuri de migranți. Wallace a spus ca…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- Toate opțiunile sunt pe masa in ceea ce privește modul de raspuns la acumularea de trupe a Rusiei in apropierea graniței cu Ucraina, iar alianța NATO va decide care va fi urmatoarea mișcare in urma consultarilor de saptamana viitoare, a spus vineri princi

- Nervi intinsi la maximum si cozi de 14 kilometri la vamile din vestul tarii. S-a intamplat asta dupa ce vamesii maghiari si-au modificat aplicatia de control la frontiera. Timpii de asteptare in punctul de trecere al frontierei Nadlac 2 au fost dimineata de 180 de minute pe sensul de iesire pentru vehiculele…