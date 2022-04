Ungaria va continua să îşi asigure aprovizionarea cu energie Agenția MTI relateaza ca șeful diplomației ungare a declarat cu ocazia reuniunii ministrilor de externe UE de la Luxembourg ca „Ungaria va continua sa isi asigure aprovizionarea cu energie”. Astfel ca „nu va vota nicio propunere de sanctiuni privitoare la petrol și gaze”. „Nu suntem dispusi la niciun compromis”, a insistat el. Revista americana The Atlantic comenteaza ca „in vreme ce UE se concentreaza pe agresiunea Rusiei, o amenințare mai subversiva la adresa democrației s-a consolidat la Budapesta”. Care e „cel mai mare obstacol in calea unor noi sancțiuni, demonstrand și mai bine costul inacțiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

