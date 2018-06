Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem obligati sa ne angajam intr-o dezbatere permanenta cu Bruxellesul cu privire la faptul ca drepturile migrantilor trebuie respectate, in timp ce in Transcarpatia sunt 150.000 de maghiari care au dreptul fundamental de a trai in propria lor casa in siguranta si de a-si vorbi limba", a declarat…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat miercuri drept "incorecta si necinstita" fata de unguri decizia anuntata mai devreme de Austria de a reduce alocatiile familiale acordate strainilor care lucreaza in aceasta tara la nivelul celor din tara in care traiesc copiii acestora, relateaza…

- Comisia Europeana propune un buget post-Brexit de 1.279 miliarde de euro. Suma va fi imparțita intre anii 2021-2027 și este mai mare cu 30% fața de cel din perioada 2014-2020, care a fost de 980 de miliarde, scrie AFP. Noul buget al Uniunii Europene se va concentra pe aparare, securitate și solidaritate…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, joi, ca ”imperiul Soros” intensifica presiunile asupra Ungariei, adaugand ca Guvernul de la Budapesta va rezista in fata oricaror presiuni externe, relateaza agentia MTI.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, marti, ca rezultatul alegerilor parlamentare ofera guvernului condus de Fidesz un mandat puternic, insa a avertizat ca Ungaria va avea ”lupte grele” de dat in lunile urmatoare, relateaza agentia MTI.„

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe, a declarat, vineri, ca Ungaria nu trebuie sa devina o destinatie pentru imigranti, adaugand ca Budapesta nu trebuie sa le permita acestora accesul in tara, relateaza agentia MTI.

- Ungaria va putea evita sa devina "loc de adunare" pentru migranti doar daca nu le permite acestora sa intre in tara, "acum si dupa alegeri", in lumina noii politici antiimigratie a Austriei, a afirmat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, relateaza MTI. Noul ministru de interne al Austriei…

- Guvernul sustine investitii de 1,3 miliarde de euro pentru a creste participarea pe piata muncii, fiind vizati, printre altii, tinerii care nu sunt incadrati profesional, a declarat, marti, secretarul de stat la...