- Guvernul premierului Viktor Orban a declarat ca este dispus sa isi plateasca partea sa de sprijin pentru Ucraina, dar ar prefera sa o plateasca bilateral decat prin intermediul imprumutului comun al UE. „Guvernul continua sa se angajeze sa ia parte la sprijinul financiar pentru Ucraina aflata in razboi.…

- Ungaria va furniza Ucrainei ajutor financiar in valoare de 187 de milioane de euro, in cadrul contributiei la un pachet de suport al Uniunii Europene, in valoare de 18 miliarde de euro, prevazut pentru 2023, conform unui decret guvernamental publicat miercuri seara. Guvernul premierului Viktor Orban…

- Este a 255-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. SUA pregatește un nou pachet de asistența militara de 400 de milioane de dolari. Armata ucraineana a doborat vineri opt drone de origine iraniana.

- Compania SpaceX va continua sa finanteze reteaua de internet Starlink in Ucraina, a anuntat sambata, 15 octombrie, Elon Musk, la o zi dupa dupa ce a spus ca nu-si mai permite sa faca asta, relateaza AFP si Reuters. „La naiba. Chiar daca Starlink pierde in continuare bani si alte companii primesc miliarde…

- Pachetul, care va fi retras direct din stocurile americane, include si 16 obuziere de 155 mm si 16 obuziere de 105 mm alaturi de munitia asociata, a mai spus oficialul. Acest pachet va oferi Ucrainei un total de 20 de sisteme HIMARS, pe care armata ucraineana le-a folosit cu mare efect impotriva fortelor…

- Republica Moldova ii va acorda Ucrainei, in calitate de asistența internaționala, bunuri materiale in valoare de peste 16,5 milioane de lei. Asistența este oferita din ajutoarele umanitare primite pentru gestionarea crizei refugiaților din gestiunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite …

- Președintele american Joe Biden a aprobat pachetul suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 675 de milioane de dolari, a anunțat joi, 8 septembrie, secretarul Apararii, Lloyd Austin, aflat la o intalnire cu ministrii Apararii si alți oficiali militari aliați, la baza Ramstein din…

- Doua drone Bayraktar, dintre care una este cea donata recent de lituanieni Ucrainei, au distrus in ultimele trei zile blindate și tehnica de lupta a armatei ruse in valoare de peste 26 milioane de dolari, a declarat șeful Statului Major al armatei ucrainene, preluat de The Kyiv Independent.