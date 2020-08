Ungaria va cumpara din Statele Unite componente ale sistemului de aparare antiaeriana Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), conform unei declaratii de intentie semnate miercuri la Budapesta de ministrul ungar al apararii Tibor Benko si ambasadorul SUA in Ungaria, David Cornstein, informeaza MTI si Ambasada SUA la Budapesta. Achizitia in valoare de 1 miliard de dolari se inscrie in programul SUA pentru Vanzari militare in strainatate (Foreign Arms Sales), tranzactia urmand sa fie finalizata pana la 30 septembrie a.c.. Ministrul ungar al apararii a precizat ca sistemul va fi folosit…