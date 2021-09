Ungaria trimite noi unităţi de poliţie în Serbia, Macedonia de Nord şi Slovenia pentru a combate migraţia ilegală Ungaria a trimis noi contingente de politie pentru a ajuta fortele locale sa patruleze in zonele de frontiera din Serbia, Macedonia de Nord si Slovenia, a anuntat marti Politia nationala ungara (ORFK), citata de MTI. Comandamentul national al politiei ungare a trimis un contingent de 30 de persoane in Macedonia de Nord, o unitate de 20 de politisti in Serbia si un grup de trei persoane in Slovenia, a indicat ORFK pe police.hu. Agentii de politie ungari vor avea ca sarcina sa patruleze la frontierele celor trei tari si sa ajute la retinerea traficantilor si migrantilor ilegali, potrivit ORFK, care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

