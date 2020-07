Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a impus sambata, pe neasteptate, o carantina de doua saptamani pentru calatorii din Spania, dupa cresterea numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare brusca si dramatica a deschiderii pentru turism a continentului european dupa luni de restrictii, transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut unele precizari, dupa ce Ungaria a anuntat noi restrictii la intrarea romanilor in aceasta tara. Potrivit acestor clarificari, romanii vor putea intra in Ungrai si fara impunerea carantinei, cu conditia sa prezinte dovada a doua teste negative pentru infecția cu…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00.Condițiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de…

- Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin…

- Ungaria a decis instituirea unor noi restricții in ceea ce privește trecerea frontierelor. Astfel, persoanele care vin din țarile unde exista multe cazuri sau focare noi de coronavirus trebuie sa intre in carantina, pe care o vor putea parasi abia dupa doua teste consecutive negative de COVID-19.

- Situația epidemiologica a județului Dolj, de astazi, se prezinta astfel: 2965 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu28 de persoane se afla in carantina3.005 de persoane au ieșit din carantina27.381 au ieșit din izolare voluntara la domiciliu250 de persoane vindecate300 persoane confirmate Covid-19…

- Ungaria menține restricțiile de calatorie pentru Romania și Ucraina, astfel incat persoanele care sosesc din cele doua state și doresc sa ramana pe teritoriul țarii vor fi nevoite sa intre timp de 14 zile in carantina, a anunțat Tibor Lakatos, membru ... The post Carantina obligatorie pentru romanii…

- DSP informeaza ca numarul persoanelor aflate in carantina sau in izolare la domiciliu in Caraș-Severin a scazut dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost ridicate masurile restrictive pentru 41 de persoane. In același interval, nu s-au inregistrat cazuri noi de COVID-19 in județ. Romanii care doresc sa…