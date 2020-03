Ungaria a decis duminica inchiderea accesului in taberele de tranzit amenajate la frontiera sa sudica pentru migrantii care cer azil, motivele enuntate de guvernul de la Budapesta in motivarea acestei decizii fiind epidemia cu noul coronavirus si riscul unui nou val masiv de refugiati dupa ce Turcia si-a deschis granitele pentru migrantii care doresc sa ajunga in vestul Europei, consemneaza agentiile AFP si EFE.



''Suspendam pe termen nedefinit primirile in zonele de tranzit'', a declarat Gyorgy Bakondi, consilier pentru securitate interna al premierului Viktor Orban.…