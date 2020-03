Ungaria suspenda plata ratelor la credite pana la finele anului, din cauza pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile si debitorii privati pâna la finele anului, în ideea de a limita consecintele economice ale raspândirii coronavirusului, transmite Reuters, preluat de Agerpres."Persoanele…

- Parlamentul Romaniei isi suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizei generate de coronavirus, a declarat pentru Mediafax presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Activitatile vor fi insa desfasurate in mediul online, atat timp cat este…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat, marti, guvernatorul Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa pe tema Raportului…

- China a anuntat joi ca va reduce la jumatate tarifele suplimentare aplicate anul trecut pentru 1.717 bunuri americane, in urma semnarii primei faze a acordului comercial cu Statele Unite, care a adus un armistitiu in razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii. In timp…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…