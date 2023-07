Ungaria stă bine la capitolul aprovizionării cu energie Csaba Lantos a declarat intr-o conferința de presa in timpul unei pauze la adunarea generala a orașelor cu drepturi județene ca in Ungaria funcționeaza 5.000 de megawați de centrale solare. Datorita producției combinate de centrale solare și centrala nucleara Paks, exista perioade de 15 minute in care Ungaria produce energie electrica neutra din punct de vedere al carbonului, a adaugat el, potrivit budapesttimes.hu. Se fac eforturi pentru a incuraja producția de energie regenerabila pentru a inlocui energia tradiționala, astfel incat țara sa devina din ce in ce mai neutra din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

