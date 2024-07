Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, ca tara suverana, va ignora criticile UE in urma vizitei premierului ungar, Viktor Orban, la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre solutionarea pasnica a razboiului in Ucraina, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care l-a insotit pe seful…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri „retragerea totala” a trupelor ucrainene din regiunile pe care le revendica, declarație facuta in timpul unei conferințe de presa comuna cu premierul ungar Viktor Orban, aflat intr-o vizita la Moscova. Premierul Orban s-a deplasat la Moscova pentru intalnirea…

- Premierul ungar Viktor Orban a ajuns la Moscova pentru a se intalni vineri cu presedintele rus Vladimir Putin, atragandu-si critici din partea liderilor UE care l-au avertizat ca nu vorbeste in numele Uniunii Europene, relateaza Reuters si MTI.

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis joi ca „președinția rotativa a UE nu are mandat de a se angaja cu Rusia in numele UE”, scrie Mediafax.Michel a reacționat dupa ce premierul Ungariei a anunțat ca va face o vizita in Rusia. Ungaria deține președinția rotativa a Uniunii…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a avut o conversație telefonica cu omologul sau rus Serghei Lavrov, in timp ce premierul ungar Viktor Orban s-a intalnit cu președintele Volodymyr Zelenskyy in capitala Ucrainei, anunța serviciul de presa al Ministerului rus de Externe, potrivit European…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca unul dintre obiectivele importante ale presedintiei ungare a Consiliului Uniunii Europene este ca Romania sa obtina statutul de membru al zonei Schengen. „Vom face tot ce tine de noi ca sa va…

- Ministerul Apararii de la Moscova a cerut revizuirea delimitarii apelor teritoriale ruse din Marea Baltica. Lituania a denunțat imediat, miercuri, o escaladare impotriva NATO și Uniunii Europene, in timp ce Finlanda i-a transmis Rusiei sa respecte Convenția ONU privind dreptul marii.Potrivit unui proiect…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut miercuri, 17 aprilie, o schimbare a conducerii de la Bruxelles, in timp ce a criticat politicile Uniunii Europene privind migrația și razboiul din Ucraina, scrie Politico."Sensul acestor alegeri europene (alegerile europarlamentare, n.r.) este de a schimba conducerea",…