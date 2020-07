Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 iul - Sputnik. Austria anunța impunerea restricțiilor pentru persoanele care provin din Romania, Moldova și Bulgaria din cauza situației complicate legate de raspandirea coronavirusului in aceste țari, a declarat miercuri cancelarul austriac Sebastian Kurtz. © AFP 2020 / Miguel MedinaDodon…

- La ceas aniversar, 100 de ani de la semnarea Pacii de la Trianon, de la 4 iunie 1920, un studiu cu semne de intrebare și exclamare. Pentru inceput și limpezirea chestiunii vom așeza in cap acest Motoo: „Luati-va Ardealul și duceți-va cu el acolo unde infloresc florile libertatii” Dr. Sigismund Kunfi…

- Viktor Orban si-a asigurat puteri suplimentare pentru a combate COVID-19 la sfarsitul lunii martie, ceea ce a permis guvernului sau sa adopte decrete. In luna martie, prim-ministrul Viktor Orban a primit dreptul de a guverna prin decrete pentru o perioada nedeterminata, eliminand, astfel, orice forma…

- Intrebat cum a reusit DNA sa-si desfasoare activitatea in conditii speciale pe care le-a impus pandemia de coronavirus, seful DNA a dezvaluit: "Ne-a ingreunat activitatea aceasta situatie de pandemie pentru ca nu am putut instrumenta toate cauzele pe care le avem in lucru sau majoritatea acestora,…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat, joi, ca procurorii anticoruptie au inregistrat 33 de dosare in legatura cu atribuirea unor contracte de achizitii in domeniul sanitar pe timpul pandemiei de coronavirus. "In legatura cu pandemia provocata de coronavirus, pot sa va aduc la cunostinta ca…

- PSD depune, in Parlament, propunerile de infiintare a doua comisii de ancheta, privind achizitiile facute in perioada crizei coronavirusului si Operatiunea "Sparanghelul", prin care mii de romani sezonieri au plecat la munca, in timpul pandemiei. "Astazi se va decide, se trece la formalizarea comisiei…

- Ministerul ungar de Externe ii convoaca luni pe ambasadorii Danemarcei, Finlandei, Islandei, Norvegiei si Suediei, in contextul raspandirii de „stiri false de catre mainstream-ul liberal international”, a anuntat seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, relateaza agenția MTI, citata de Agerpres.

- Social-democratii vor initia, imediat dupa incetarea starii de urgenta, o comisie parlamentara de ancheta care sa verifice toate achizitiile facute de Guvern in perioada crizei create de pandemia cu coronavirus, a declarat, luni, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, citat de Agerpres.