Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite din aceasta saptamana ar fi fost o oportunitate perfecta pentru demararea discutiilor de pace asupra razboiului din Ucraina, dar este putin probabil ca aceasta sa se intample, a declarat joi seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a parasit reuniunea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, in plina ședința, joi, dupa ce a acuzat Ucraina si aliatii sai occidentali de „impunitate” in regiunea ucraineana estica Donbas, relateaza The Guardian, citat de news.ro .

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si reprezentanti ai delegatiei sale au primit vize de la Statele Unite pentru a se duce la Adunarea Generala a ONU, la New York, a anuntat, marti, Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. ”Azi (marti), vize i-au fost acordate lui (Serghei) Lavrov si unui anumit…

- In articolul sau de opinie, Ministrul de Externe rus insinueaza ca africanii sunt in pragul foametei din cauza sanctiunilor impuse de occidentali impotriva Rusiei. Sanctiunile pun in pericol aprovizionarea cu cereale la nivel mondial, nu razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, acuza seful…

- Liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa ce a omorat mai mulți oameni, a fost cooptat de gruparea Wagner și trimis sa lupte in Ucraina, iar acum este medaliat post-mortem de președintele rus Vladimir Putin pentru curaj, dupa ce a murit in Bakhmut, scrie The Insider.…

- Ministrul rus de Externe refuza deocamdata invitația la dialog din partea secretarului de stat american, Antony Blinken. Serghei Lavrov a transmis ca e prea ocupat in perioada urmatoare pentru a vorbi cu omologul lui american, așa ca il va cauta mai tarziu, cand va putea gasi timp in program, transmite…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca obiectivele geografice ale „operațiunii militre speciale” a Rusiei in Ucraina nu se mai limiteaza doar la regiunea Donbas din estul țarii, ci includ și alte teritorii, scrie Reuters, preluand agenția rusa de stat RIA Novosti. Ministrul…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a condamnat difuzarea la televiziunea France 2 a convorbirii dintre presedintii Frantei si Rusiei, in care Emmanuel Macron a incercat sa-l convinga pe Vladimir Putin sa accepte o intalnire cu Joe Biden, pentru a preveni razboiul din Ucraina.