- Ungaria si Slovacia au cerut Comisiei Europene sa medieze o procedura de consultare cu Ucraina, dupa ce aceasta din urma a plasat compania petroliera rusa Lukoil pe lista de sanctiuni si a blocat exporturile de...

- Ungaria și Slovacia au cerut Comisiei Europene sa medieze o procedura de consiliere cu Ucraina, a declarat luni ministrul de externe al Ungariei, dupa ce Kievul a plasat grupul rus Lukoil pe o lista de sancțiuni, oprind livrarile sale catre cele doua țari, potrivit Reuters. Slovacia și Ungaria au intensificat…

- Legaturile lui Viktor Orban cu Vladimir Putin sunt tot mai stranse, iar Ucraina nu sta cu mana in san.Ungaria si Rusia cauta o solutie pentru ca grupul petrolier rus Lukoil PJSC sa poata relua livrarile de petrol catre Ungaria, odata cu intrarea in vigoare a unor sanctiuni mai

- Premierul ucrainean Denys Shmyhal a declarat ca angajamentele militare prezentate in 20 de acorduri de securitate pe care Kievul le-a semnat cu partenerii sai se ridica la 60 de miliarde de dolari anual pentru urmatorii patru ani, noteaza Reuters. Kievul se bazeaza in mare masura pe sprijinul militar…

- O persoana a murit și doua au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orașului Harkov, in timpul nopții de duminica spre luni, a declarat guvernatorul regiunii, citat de Reuters. Un civil a fost ucis și cele doua persoane au fost ranite dupa ce un complex de recreere a fost lovit in districtul Zmiiv,…

- Prin realizarea coridoarelor de solidaritate, UE a investit in infrastructuri de transport in Romania, Ungaria, Slovacia, Polonia, Ucraina si Republica Moldova, ancorand cele doua tari care au inceput negocierile de aderare la UE in piata unica si in spatiul de transport al UE, a declarat, miercuri,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat atacul „ingrozitor” asupra premierului slovac Robert Fico, cunoscut pentru declarațiile sale favorabile Rusiei, in timp ce liderul de la Kremlin Vladimir Putin i-a transmis „sa depaseasca aceasta situatie dificila”.„Atacul asupra premierului slovac…

- "Astazi, la solicitarea Ucrainei, a fost deja efectuata furnizarea de energie electrica de urgenta din Polonia, Romania si Slovacia".Asistenta de urgenta va fi de asemenea acordata seara, in timpul orelor de varf de consum de electricitate.Intr-un comunicat separat, operatorul retelei de electricitate…