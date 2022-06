Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria coopereaza cu Serbia pentru importurile de energie din Rusia și acuza UE ca submineaza grav solidaritatea dintre statele comunitare, potrivit declarațiilor șefului diplomației de la Budapesta, Peter Szijjarto, citat de MTI.

- Miercuri, Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a precizat ca pentru a se putea desprinde de petrolul rusesc, Ungaria are nevoie de patru ani si investitii de 750 de milioane de euro. „Diversificarea aprovizionarii (prin oleoductul Adria) va necesita o investitie de 200 milioane de euro, in timp…

- ”Vestea ca livrarile companiei Gazprom in Bulgaria au incetat ar putea fi ingrijoratoare”, dar tranzitul de gaze provenite din Rusia catre Ungaria prin Bulgaria va continua, a declarat Peter Szijjarto, miercuri, intr-un videoclip postat pe pagina de Facebook. ”As dori sa reasigur pe toata lumea de faptul…

- Gazprom a anuntat miercuri ca a oprit complet livrarile de gaze naturale catre Polonia si Bulgaria, in absenta platilor in ruble de catre cele doua tari pentru livrarea combustibilului, transmite Reuters. Aprovizionarea va fi oprita pana cand vor fi facute platile, a precizat Gazprom. Presedintele Rusiei,…

- „Interesul nostru in Ungaria este sa avem cea mai buna colaborare posibila cu Romania si sa construim, sa cladim aceasta colaborare continuu. Avem motive nenumarate, pe care nu trebuie sa le explic. Cu cat este stabilitatea politica mai mare in Romania si Guvernul mai stabil in Romania, cu atat este…

- Ungaria lucreaza la o solutie tehnica privind problema platii in schimbul livrarii de gaze rusesti in ruble, in timp ce la nivelul UE s-a decis ca gazul sa ramana in euro, conform contractelor incheiate. Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, a spus ca tara sa ar trebui sa isi indeplineasca „prima…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, l-a chemat la explicații pe ambasadorul ucrainean la Budapesta, miercuri, pentru ceea ce diplomația ungara a numit „afirmații ofensatoare” legate de poziția țarii fața de razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe si comertului exterior, a inaugurat un memorial al coeziunii nationale vineri la Mariapocs, in nord-estul Ungariei, informeaza MTI. Adresandu-se la ceremonie, el a spus ca alegerile generale din 3 aprilie sunt “cruciale, nu doar o decizie intre abordari sociale…