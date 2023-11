Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban a elaborat un proiect de lege pentru crearea unui oficiu care sa investigheze activitatile ce ameninta suveranitatea nationala a Ungariei, cum ar fi, de exemplu, finantarile externe destinate partidelor politice, a anuntat joi un oficial guvernamental…

- Drone kamikaze lansate de armata ucraineana au fost interceptate joi de echipamentele de aparare antiaeriana ruse in apropierea centralei nucleare Zaporojie, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii, citat de agentiile internationale de presa. Un lider pro-rus din regiunea ucraineana…

- Ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a remarcat ca in 2023, lotul care a ajuns recent in Ungaria este deja al treilea lot de combustibil nuclear produs la intreprinderile Rosatom.

- Statele Unite isi exprima speranta in legatura cu relatia Ungariei cu Rusia si considera ca decizia premierului Viktor Orban de a se intalni cu presedintele rus, Vladimir Putin, este "controversata", precizeaza Ambasada SUA la Budapesta intr-un comunicat remis vineri.Statele Unite ale Americii se…

- Klaus Iohannis a declarat miercuri, 11 octombrie, la Budapesta, ca suntem deschisi sa sprijinim investițiile ungare, iar companiile romanesti vor fi incurajate sa investeasca in continuare in Ungaria. Președinta Ungariei, Katalin Novak, a declarat ca țara sa ar vrea sa cumpere gaz din Romania, pentru…

- Șefa diplomației germane a reiterat luni promisiunea UE de a admite Ucraina, in debutul unei intalniri in care statele membre vor discuta despre modul in care pot ajuta suplimentar Kievul, in razboiul cu Moscova, scriu Politico și Handelsblatt.Miniștrii afacerilor externe din UE și șeful diplomației…

- Este nedrept sa acuzi Ungaria ca este prietena cu Rusia, iar Ungaria nu are nevoie de la nimeni de lectii despre libertate si istorie, a spus ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, miercuri, in Polonia, acuzand totodata Uniunea Europeana ca nu a facut nimic pentru a dezvolta rute alternative de…

- Pana la inceputul lunii august, 1.385 de traficanți de persoane straini au fost eliberați din inchisorile maghiare, anunța portalul 24Hu, care citeaza Comandamentul Național al Penitenciarelor (BvOP). Motivul: ingrijirea deținuților costa prea mult.