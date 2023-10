Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut semnificativ in luna septembrie pana la 4,9%, de la 5,9%, in luna august, in timp ce in Romania a scazut usor de la 9,3%, pana la 9,2%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat, potrivit Agerpres.

- In ciuda scaderii continue din ultimele șapte luni, inflația anuala din Romania a fost in septembrie a doua cea mai mare din Uniunea Europeana, cu 8,83%, dupa Ungaria (12,2%) și inaintea Slovaciei și Poloniei, ambele cu 8,2%. Dar lupta cu prețurile nu este caștigata inca, bancile centrale menținand…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore in medie. Angajații romani lucreaza pana la 40 de ore, in medie.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna august pana la 5,9%, de la 6,1% in luna iulie, in timp ce in Romania a crescut de la 8,9%, pana la 9,3%, arata datele publicate, marti, de Eurostat.In luna august, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat),…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in primul trimestru din 2023 la 3,2% din PIB in zona euro si la 3% din PIB in Uniunea Europeana, iar Ungaria si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…