Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si Romania inregistrau in trimestrul patru din 2017 cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din UE, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Inflația anuala calculata pentru martie a depașit-o și pe cea din februarie, respectiv 3,8%, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.ro . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut in luna martie 2018 pana la 1,5%, de la un nivel…

- In opt dintre cele 28 de state membre UE, cei mai multi dintre bebelusi s-au nascut in afara casatoriei, in timp ce in alte opt tari membre doua treimi dintre nou-nascuti au parinti casatoriti, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Sase din zece bebelusi din UE…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- O statistica intocmita si publicata vineri de Eurostat arata ca Romania sta cum nu se poate mai prost la capitolul risc de saracie in ceea ce-i priveste pe oamenii care au un loc de munca. Potrivit datelor din statistica amintita, Romania ocupa primul loc in randul statelor UE care inregistreaza un…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…