- Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care detin un certificat de imunizare impotriva COVID-19, dupa o decizie similara a Romaniei, a anuntat sambata seara ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza duminica agentia de presa MTI. Incepand de sambata seara, cetatenii…

- Republica Moldova și Ucraina ar putea incheia in curand un acord privind recunoașterea certificatelor de vaccinare. Cel puțin asta au convenit ministru de externe, Aureliu Ciocoi și omologul sau ucrainen, Dmytro Kuleba, in cadrul vizitei in capitala Ucrainei, prilejuita desfașurarii reuniunii trilaterale…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi, la Sfantu Gheorghe, ca Romania si Ungaria poarta " discutii tehnice" in perspectiva semnarii unui acord privind recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare antiCOVID-19. " Deocamdata sunt discutii tehnice legate de acel acord intre Romania si…

- Ungaria a incheiat acorduri cu Serbia si Muntenegru pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei MTI. Cu aproape patru milioane de persoane imunizate, dintr-o populatie de circa zece…

- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…