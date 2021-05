Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a convenit cu Republica Ceha asupra calatoriilor fara restrictii intre cele doua tari pentru cei care au fost vaccinati impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat, vineri dimineata, ministrul un...

- Ungaria a convenit cu Republica Ceha asupra calatoriilor fara restrictii intre cele doua tari pentru cei care au fost vaccinati impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat vineri dimineata ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, informeaza MTI. Incepand de sambata, ambele tari isi…

- Ungaria a convenit cu Republica Ceha asupra calatoriilor fara restrictii intre cele doua tari pentru cei care au fost vaccinati impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat vineri dimineata ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, informeaza MTI potrivit Agerpres. Incepand de sambata,…

- Cardul de imunitate a aparut deja, insa nu in Romania, ci in Ungaria, in contextul in care tot mai multe persoane iși doresc sa participe la cat mai multe activitați precum meciurile de fotbal. Astfel, cei care s-au vaccinat sau au avut covid-19 primesc din partea Guvernului maghiar, card de imunitate.…

- Ungaria a incheiat acorduri cu Serbia si Muntenegru pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei MTI. Cu aproape patru milioane de persoane imunizate, dintr-o populatie de circa zece…

- Ungaria a incheiat acorduri cu Serbia si Muntenegru pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei MTI. Cu aproape patru milioane de persoane imunizate, dintr-o populatie de circa zece milioane,…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…