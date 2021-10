Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si Polonia, aflate in conflict deschis cu Bruxellesul, contesta luni, in justitia europeana, un nou mecanism care conditioneaza plati europene de respectarea statului de drept si care risca sa le priveze de finantari europene, intr-o atmosfera exacerbata de o decizie controversata a Curtii…

- Date in judecata in mai multe randuri la Curtea de la Luxemburg, Budapesta si Varsovia sunt, de aceasta data, initiatoarele recursulu, impotriva institutiilor europene. Audierea, ca un paradox, are loc la cateva zile dupa ce cea mai inalta jurisdictie poloneza – apropiata Partidului Lege si Justiie…

- Premierul ungar Viktor Orban si ministrul ungar al justitiei – Judit Varga si-au declarat sambata sprijinul pentru Polonia, care a declansat un nou conflict cu Bruxellesul dupa ce a contestat printr-o decizie a Tribunalul Constitutional intaietatea dreptului european asupra celui national si a acuzat…

- Polonia s-a angajat luni sa mentina în functiune mina de carbune Turow, în pofida unei amenzi de 500.000 de euro pe zi din partea Uniunii Europene, pentru nerespectarea unei decizii judecatoresti anterioare de a opri activitatea acesteia, transmite Reuters. Curtea de Justitie…

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…

- Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme in cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar in lunile urmatoare, a anuntat ieri guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar, a transmis Agentia…

- Tensiunile între instituțiile Uniunii Europene, pe de-o parte, și Ungaria și Polonia, pe de alta parte, s-au acutizat în ultimele luni, durerea de cap declanșata de nerespectarea unor norme ale statului de drept transformându-se într-o adevarata migrena pentru care nimeni nu…