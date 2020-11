Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…

- Aceasta blocare era asteptata, dupa ce Budapesta si Varsovia au cerut ca accesul la fonduri europene sa nu fie legat de respectarea statului de drept. Proiectul bugetului prevede 1.100 de miliarde de euro in cadrul financiar plurianual 2021-2027 si 750 de miliarde de dolari in cadrul Fondului de ralansare…

- Contul oficial Twitter al Guvernului ungar a fost suspendat si apoi restabilit de reteaua sociala "fara avertisment sau explicatie", a anuntat miercuri executivul de la Budapesta."Se pare ca a sosit +Minunata lume noua+ (Brave New World, roman de Aldous Huxley n.r.), in care gigantii tehnologiei…

- Comisia Europeana face marți public primul raport privind statului de drept in UE, realizat in urma primului audit din istoria Uniunii și care va fi adoptat de catre comisari, in contextul condiționarii accesului la fondurile europene de respectarea standardelor in materie de rule of law. Politico a…