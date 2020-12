Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a acceptat conditiile premierului ungar Viktor Orban si ale omologului sau polonez Mateusz Morawiecki care au cerut "eliminarea din acord a posibilitatii de a pedepsi tari in conditii politice neclare, in special in legatura cu probleme legate de migratie si ideologia…

- Polonia și Ungaria iși mențin veto-ul pe bugetul multianual al UE. Morawiecki si Orban discuta ”variante strategice de negociere” Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, si omologul sau ungar, Viktor Orban, au ramas hotarati sa isi mentina veto-ul asupra bugetului multianual al UE daca…

- Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, si omologul sau ungar, Viktor Orban, au ramas hotarati sa isi mentina veto-ul asupra bugetului multianual al UE daca cererea lor de retragere a conditiilor legate de statul de drept nu va fi auzita, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al executivului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Orban cel Bun impotriva lui Orban cel Rau. Orban cel Bun, respectiv Ludovic Orban, premierul Romaniei, apreciat de mai marii Uniunii Europene pentru comportamentul sau de sluga, il trage de urechi pe Orban cel Rau, respectiv pe Viktor Orban, premierul Ungariei, taxat astfel…

- Ungaria si Polonia isi vor mentine veto-ul asupra bugetului multianual al Uniunii Europene in cazul in care accesarea de fonduri europene va fi conditionata de situatia statului de drept. Mentinerea acestui veto inseamna blocarea bugetului UE, in valoare de 1.800 de miliarde de euro. Premierii ungar…

- Liderii Uniunii Europene vor continua eforturile pentru a convinge Ungaria si Polonia sa aprobe bugetul multianual si planul de relansare economica, afirma Charles Michel, presedintele Consiliului European, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. "In iulie, am acceptat in unanimitate proiectul de buget…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…

- Respectarea statului de drept nu este o decizie pe care o doresc toate statele Uniunii Europene. In mod normal, la nivelul UE, statul de drept nici macar nu ar trebui sa fie pus in discuție, Din pacate, Ungaria și Polonia nu vad la fel precum celelalte state membre acest lucru. Mai exact, Ungaria și…