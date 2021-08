Ungaria şi-a stabilit o strategie spaţială prin care intenţionează să devină lider Ungaria si-a stabilit o strategie spatiala prin care intentioneaza sa devina lider regional in domeniu, potrivit Budapest Business Journal. Conform Budapest Business Journal, preluat de Mediafax, Ungaria isi propune sa devina un actor sectorul spatial si sa fie un lider regional in domeniu. Guvernul ungar a stabilit trei piloni in acest sens: exploatarea sectorului spatial pentru incurajarea inovarii si cresterea durabila a economiei, consolidarea rolului international, prin extinderea relatiilor si crearea unui cadru organizational pentru coordonare si dezvoltarea infrastructurii si a conditiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca USR-PLUS nu poate raspunde pentru ceea ce fac liberalii, dar nici nu-i poate critica pe cei cu care este in alianța, la guvernare. „Vreau sa cred ca nu fac balet politic, dar nici nu vreau sa tot raspundem noi pentru deciziile…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca PNRR-ul Romaniei este „foarte bun” și negociat in proporție de 95% cu Uniunea Europeana. Reacția sa vine dupa ce presa germana a spus ca planul prezentat de Bucuresti a ridicat multe semne de intrebare la Bruxelles. „Este un document foarte bun, Romania va primi…

- Ungaria ar putea sa investeasca in anul urmator cea mai mare suma de pana acum, 1,3 miliarde de forinti (3,7 milioane de euro), pentru cheltuieli de aparare. Precizarea ii aparține lui Tibor Benko, ministrul ungar al apararii, pentru canalul de televiziune de stiri M1. Tibor Benko a accentuat ca jumatate…

- Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei incepand din anul 2023, a anuntat premierul Florin Citu. „Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- Ministerul de Finante a respins, ieri, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitației pentru titluri de stat, considerand ca prețul ofertat are un nivel inacceptabil. Licitatia organizata viza o emisiune de obligatiuni scadenta in 2027, in valoare de 600 milioane lei. Rata cuponului a fost 2,5%.…