Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, unul din cele mai dependente state membre UE de energia din Rusia, are ca obiectiv eliminarea importurilor de gaze rusesti pana in 2050, in urma electrificarii pe scara larga, a declarat marti ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, citat de Reuters si Agerpres. Conform…

- Ungaria, unul din cele mai dependente state membre UE de energia din Rusia, are ca obiectiv eliminarea importurilor de gaze rusesti pana in 2050, in urma electrificarii pe scara larga, a declarat marti ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, transmite Reuters și Agerpres. Conform…

- Ungaria, unul dintre cei mai dependenți membri ai Uniunii Europene de energia rusa, iși propune sa elimine importurile de gaze rusești pana in 2050 printr-o campanie de electrificare pe scara larga, a declarat marți ministrul tehnologiei și industriei, Laszlo Palkovics, conform Reuters.

- Ungaria intentioneaza sa investeasca 16 miliarde de euro pana in 2030 pentru a creste productia de electricitate si capacitatile de inmagazinare, pentru a-si reduce dependenta de importurile de gaze, care sunt furnizate in principal de Rusia, a declarat marti ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei,…

- Gazprom a marit livrarile de gaze catre Ungaria prin conducta Turkstream, care aduce gazele prin Serbia, a declarat sambata un oficial al Ministerului de Externe ungar. Maghiarii au pastrat relatii pragmatice cu Moscova de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, creand tensiuni cu unii aliati ai Uniunii…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara, a anunțat vineri premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, relateaza Reuters. Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700 de metri cubi de…

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara, a anunțat, vineri, premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, relateaza Reuters. Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700 de metri cubi…