Organismul ungar de reglementare in sectorul sanitar a aprobat vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, a relatat miercuri portalul Index.hu, citand surse neprecizate, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Institutul National de Farmacie si Nutritie al Ungariei (NNK) nu a reactionat deocamdata fata de aceasta informatie.

Citește și: Anunțul Ministrului Sanatații! Incep demiterile: Vor exista schimbari peste tot

Dar ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat in aceeasi zi agentiei MTI ca expertii acestui institut sunt in prezent in Rusia pentru a examina procesul…