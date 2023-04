Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a decis sa isi retraga reprezentantii din Banca Internationala de Investitii (IIB), controlata de Rusia, si va parasi aceasta institutie, a anuntat joi Ministerul Dezvoltarii Economice. relatreaza Reuters, potrivit news.ro.La sfarsitul lunii ianuarie, Ungaria detinea o participatie…

- Potrivit lui David Pressman, nu poate fi recunoscut un reprezentant al unei tari aliate NATO in retorica Guvernului Orban. Spre deosebire de altii, Ungaria ignora ingrijorarile legate de Banca Internaționala de Investiții (IIB), susținuta de Rusia, a declarat ambasadorul Statelor Unite in Ungaria, David…

- Ultima lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite include un cetațean maghiar și o banca ungara, precum și mai mulți oficiali de top ai acestei banci, relateaza Telex.hu. Pe pe lista publicata miercuri dupa-amiaza figureaza Banca Internaționala de Investiții (IIB), numita in limbajul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avertizat luni, 20 februarie, intr-un interviu China sa nu sustina Rusia in razboiul tarii sale cu aceasta, intrucat s-ar ajunge astfel la razboi mondial ”Pentru noi este important ca China sa nu sprijine Federatia Rusa in acest razboi”, a indicat Volodimir…

