Ungaria se confruntă cu un record de decese din cauza coronavirusului In ultimele 24 de ore, și-au pierdut viața in Ungaria 20 de persoane infectate cu coronavirus, acesta fiind cel mai ridicat numar al deceselor inregistrate pe parcursul unei singure zile de la inceputul pandemiei. The post Ungaria se confrunta cu un record de decese din cauza coronavirusului appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

