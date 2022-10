Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii persoane au manifestat, miercuri, la Budapesta pentru a denunta din nou salariile profesorilor, conditiile de munca si problemele de personal, scrie Agerpres. „Suntem alaturi de profesorii nostri”, „Fara profesori nu exista viitor”, se putea citi pe bannerele purtate de manifestanti, multi…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, luni, primele masuri anticoruptie menite sa atenueze temerile Comisiei Europene, care blocheaza fonduri de miliarde de euro in asteptarea reformelor privind statul de drept, relateaza AFP. Doua amendamente au fost adoptate cu majoritate confortabila, conform rezultatelor…

- Guvernul maghiar nu va sprijini propunerile de sanctiuni care sunt contrare intereselor nationale ale Ungariei, astfel ca nu va susține nici introducerea, la nivelul UE, a unei plafonari a preturilor la gaze, lucru care pentru moment a si disparut de pe ordinea de zi, a declarat ministrul ungar de externe,…

- Premierul ungar Viktor Orban va lansa o „consultare naționala” in Ungaria pentru a cere opinia cetațenilor in privința sancțiunilor UE impotriva Rusiei, anunța presa de la Budapesta. Guvernul a acceptat o inițiativa a coaliției de guvernare - condusa de partidul lui Orban, Fidesz - in acest sens.

- Daca Comisia Europeana (CE) alege calea de anulare a sancțiunilor impotriva Rusiei, prețurile și inflația in Europa vor scadea in jumatate. O astfel de modalitate de reducere a costurilor Uniunii Europene (UE) din cauza restricțiilor impotriva Rusiei a impartașit șeful Administrației Primului Ministru…

- Plafonarea preturilor in Ungaria va trebui eliminata, deoarece costa mult mai mult mentinerea acesteia, in conditiile in care preturile ridicate devin permanente, a afirmat Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economiei, la postul de radio Inforadio, transmite Reuters, citat de Agerpres. In 16 iunie,…

- Guvernul de la Budapesta a semnat un acord cu Gazprom pentru cresterea volumului de gaze livrate Ungariei, nivelul maxim fiind majorat la 5,8 milioane metri cubi pe luna, mai mult decat dublu fata de importul din august, a anuntat miercuri ministrul de Externe, Peter Szijjarto.

- Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla pe o cale greșita folosind o vizita in Romania pentru a-și promova politica anticomunitara. Longevivul politician maghiar nu vine cu soluții, poate și pentru faptul ca acestea nu exista și nu ii sunt proprii. Cert este ca, lucrurile care nu se pot afirma deschis…