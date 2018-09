Anuntul a fost facut luni de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza MTI si Reuters.



Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercurea trecuta periclitarea valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a articolului 7. Forul legislativ al UE a adoptat raportul elaborat de eurodeputata ecologista Judith Sargentini, care detaliaza o lista lunga de preocupari privind incalcarea libertatilor si valorilor UE in Ungaria - in presa, in universitati,…