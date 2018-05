Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti, scrie Reuters. Intr-o postare pe Facebook inainte de protest, organizatorii…

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa". "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, dupa anuntarea rezultatelor alegerilor parlamentare, ca "Ungaria este tara celor curajosi care au transmis clar Europei ca doresc un discurs cinstit si rezolvarea problemei care afecteaza acest continent", referindu-se la criza migratiei, relateaza MTI.…

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters preluat de agerpres.Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele chiar…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…