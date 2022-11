Stiri pe aceeasi tema

Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner a respins ideea unor noi imprumuturi comune la nivelul Uniunii Europene, ca o modalitate pentru a raspunde la criza energetica prin care trece blocul comunitar, apreciind ca este mai ieftin pentru statele membre individuale sa se imprumute singure,…

Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE, relateaza AFP.

Un fond european destinat ajutarii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sa-si inlocuiasca armamentul pe care-l trimit in Ucraina este tot mai putin in masura sa acopere un aflux de cereri de rambursare - si nici macar n-a facut prima plata, relateaza site-ul Politico, scrie News.ro.

Comisia Europeana se pregateste pentru potentiale cazuri de intrerupere a alimentarii cu electricitate in state din cadrul Uniunii Europene in cursul ierii, in contextul crizei cu Rusia, afirma Janez Lenarcic, comisarul UE pentru Gestionarea Crizelor.

Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa preluat de agerpres.

Ungaria s-a angajat duminica sa-si indeplineasca toate angajamentele asumate fata de Comisia Europeana pentru a debloca finantarea Uniunii Europene, dupa ce Executivul UE a propus suspendarea unor fonduri de aproximativ 7,5 miliarde de euro destinate statului ungar, din cauza coruptiei, transmite…

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia.

Ministerul de Externe al Ucrainei a cerut miercuri guvernului ungar sa modifice un manual pentru elevii de clasa a VIII-a care pare sa prezinte razboiul din Ucraina ca fiind unul civil, relateaza Telex și hvg.hu.