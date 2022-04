Ungaria rupe frontul anti-Rusia în UE. Orban anunță că e dispus să plătească gazele în ruble Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Rusia le-a cerut statelor UE sa-i plateasca in ruble gazele livrate incepand cu 1 aprilie. Blocul comunitar a refuzat sa faca asta. In prezent livrarile continua, intrucat primele plati pentru volumele de gaze livrate dupa aceasta data sunt scadente in a doua jumatate a lunii. Premierul Viktor Orban a declarat miercuri, ca raspuns la o intrebare adresata de Reuters, ca Ungaria va plati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

