Ungaria-România poate fi „șocul” optimilor de finală Kevin Csoboth (24 de ani) a prins tupeu dupa ce a reușit golul salvator pentru naționala Ungariei, in ultimele minute ale partidei cu Scoția. Dupa meci, atacantul lui Ujpest a declarat ca iși dorește sa intalneasca Romania in optimile Euro 2024. Daca tricolorii inving Slovacia, vor termina pe primul loc in grupa E și vor […] The post Ungaria-Romania poate fi „șocul” optimilor de finala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kevin Csoboth, atacant in naționala Ungariei la Euro 2024, a declarat ca prefera sa intalneasca Romania in „optimile” turneului final din Germania decat Portugalia, relateaza Gsp.ro.„Preferam sa jucam cu Romania in „optimi” decat cu Portugalia”, a explicat Kevin Csoboth, citat de sportal.hu. Acest lucru…

- Kevin Csoboth (24 de ani) este eroul naționalei Ungariei in acest moment. Trimis pe teren de selecționerul Marco Rossi (59 de ani) in minutul 86 al meciului cu Scoția din grupa A de la Euro 2024, a inscris golul victoriei in minutul 90+10, iar maghiarii spera in continuare la optimi. La final, atacantul…

- Naționala Romaniei avea valoare de 1,32 la Expected Goals (n.r. Goluri așteptate) și a dat 3 goluri contra Ucrainei, doar Germania ne-a depașit prin performanța din meciul cu Scoția (5-1), avand 2,04 cifra golurilor așteptate. La polul opus, Belgia a ramas pe sec, deși era creditata cu 1,97 in partida…

- Duminica seara, de la ora 22:00, sunt programate ultimele doua meciuri in Grupa A la Campionatul European. Liderul Germania intalnește Elveția intr-un meci pentru prima poziție, in timp ce Scoția și Ungaria se dueleaza pentru șansa de a continua in optimi. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile…

- Germania, țara gazda, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale competiției dupa victoria scor 2-0 impotriva Ungariei. Albania a obținut un rezultat de egalitate, pe final, in fața Croației, scor 2-2, dupa ce, mai mult de o ora, albanezii au avut avantaj pe tabela. Meciul dintre Scoția și Elveția,…

- Ungaria și Slovacia și-au exprimat sprijinul pentru candidatura lui Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO, un pas important pentru premierul olandez in exercițiu in obținerea acestui post de top, scrie Reuters. NATO ia decizii prin consens, astfel ca orice candidat are nevoie de sprijinul…

- Inaintea partidei, Federația Ucraineana de Fotbal a postat pe rețelele de socializare echipamentul pe care jucatorii echipei din țara vecina il vor purta. Acesta conține o greșeala uriașa, care tradeaza faptul ca oficialii fotbalului ucrainean nu stau bine la capitolul cunoștiințe despre steagurile…

- Guvernul maghiar nu doreste sa participe in niciun fel la pregatirea militarilor ucraineni si la livrarea de arme, a declarat luni ministrul de externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, citat de MTI, spunand ca Ungaria este pregatita sa reziste „presiunilor enorme” din partea NATO, transmite News.ro.NATO…