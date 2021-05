Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. La jumatatea lunii mai Italia ar putea ridica carantina, astfel va fi permis accesul vizitatorilor din statele care au atins un nivel ridicat de vaccinare impotriva COVID-19. © CC BY 2.0 / Nick / Dunkineely, DonegalFara carantina hoteliera pentru moldovenii care merg in…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca noile masuri de relaxare anuntate anterior vor intra in vigoare de sambata, intrucat procentul persoanelor vaccinate anti-Covid-19 cu cel putin o doza a trecut de 40%. Dat fiind ca joi seara numarul de vaccinari a ajuns la 3.911.000, pragul de…

- Ungaria a incheiat acorduri cu Serbia si Muntenegru pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei MTI. Cu aproape patru milioane de persoane imunizate, dintr-o populatie de circa zece…

- Incepand de astazi, 13 aprilie a.c., starea de alerta se prelungește in toata Romania pentru inca 30 de zile, adica pana pe 12 mai. La jumatatea lunii viitoare, țara noastra indeplinește un an de la instituirea starii de alerta, impusa in contextul pandemiei de coronavirus. In acest sens, romanii vor…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile au revizuit conditiile de intrare în Republica Italiana, în contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, cetatenii care vin din România fiind obligati sa prezinte un test COVID negativ si sa…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat dupa o întâlnire la Belgrad cu omologul sau sârb Nikola Selakovic ca Serbia și Ungaria nu au permis politizarea vaccinurilor, relateaza Euractiv.„Nu am acceptat ca în locul experților noștri sa decida o persoana…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus vor putea vizita Grecia in aceasta vara, a declarat marti ministrul grec al turismului, Harry Theocharis. Romanii sunt printre cei mai numeroși turiști care viziteaza…