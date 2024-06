Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei l-a descris pe politicianul german Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din Legislativul comunitar, drept „ungarofob”, relateaza sambata Euronews.„Manfred Weber are un singur obiectiv, care este foarte aproape de inima lui, și anume sa…

- Cele 27 de state membre UE au confirmat deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina si Republica Moldova. Un anunț in acest sens a fost facut vineri, 21 iunie, de presedintia belgiana a Consiliului Uniunii Europene.Ministrii Finantelor din UE, reuniti la Luxemburg, au adoptat cadrul negocierilor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, merge miercuri la Budapesta pentru a incerca sa gaseasca ințelegerea premierului ungar, Viktor Orban, care se opune eforturilor Aliantei Nord-Atlantice de a consolida ajutorul acordat Ucrainei, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Temerile ca Rusia va ataca un stat membru al NATO sunt nefondate, a afirmat vineri premierul ungar Viktor Orban, potrivit caruia razboiul din Ucraina, ajuns in al treilea an, arata limitele capacitatilor ruse. In acelasi timp, Orban apreciaza ca la Bruxelles si la Washington se fac pregatiri pentru…

- Guvernul maghiar nu doreste sa participe in niciun fel la pregatirea militarilor ucraineni si la livrarea de arme, a declarat luni ministrul de externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, citat de MTI, spunand ca Ungaria este pregatita sa reziste „presiunilor enorme” din partea NATO, transmite News.ro.NATO…

- Ungaria a anunțat vineri, prin vocea ministrului sau de externe Peter Szijjarto, o „lupta lunga” impotriva planurilor NATO de a spori ajutorul pentru Ucraina in fața invaziei ruse.Potrivit lui Peter Szijjarto, citat de MTI, preluata de Agerpres, Ungaria nu va participa la planurile NATO de a-și spori…

- NATO nu are nicio intenție sa trimita soldați pe teritoriul ucrainean, a asigurat vineri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Digi24, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale in Ucraina.„La nivel NATO, liderii NATO pot face…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat ultimele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron drept „amenintatoare”, avertizand ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina ar declansa Al Treilea Razboi Mondial, transmite Le Figaro, citata de News.ro.„Daca soldati europeni…