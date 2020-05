Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anuntat sambata ca, incepand cu 18 mai, vor fi ridicate, gradual, restrictiile impuse in Budaptesta, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceasta decizie a fost luata la doua saptamani dupa ce in restul tarii au fost ridicate restrictiile. „A devenit…

- Carantina din Budapesta va fi ridicatade luni, a anunțat premierul ungar Viktor Orban. In restul țarii,relaxarea masurilor de protecție impotriva raspandiriicoronavirusului incepuse in ultimele doua saptamani, potrivitAgenției Reuters.„Este clar ca am reușit sa reducemși epidemia din Budapesta”, a spus…

- In urma cu doua saptamani, Guvernul a ridicat anumite restrictii in afara capitalei, permitand redeschiderea magazinelor si teraselor localurilor, fara un orar fix, dar si a piscinelor in aer liber. Purtarea mastilor a ramas obligatorie in magazine si in transportul public. "A devenit clar…

- Guvernul ungar autorizeaza redeschiderea teraselor restaurantelor, a bailor termale si a muzeelor in aer liber in provincie, dand unda verde totodata antrenamentele sportivilor profesionisti. Aceste libertati regasite nu se refera insa la Budapesta, capitala tarii unde se concentreaza 70% din cele 2.700…

- Premierul Ungariei Viktor Orban a anuntat miercuri o relaxare a restrictiilor de deplasare a populatiei in afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus, afirmand ca magazinele vor fi redeschise fara sa fie impuse limite de program,

- Ordonanțele militare emise de autoritați in ultimele saptamani, de cand Romania se afla in stare de urgența din cauza coronavirusului, au ridicat zeci de intrebari legate de ce ne este sau nu permis sa facem in aceasta perioada. Guvernul a selectat 37 de intrebari la care...

- Guvernul de la Budapesta si-a organizat raspunsul fata de epidemia de coronavirus tinand cont de aspectele politice, medicale, economice si militare ale acesteia, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia MTI potrivit Agerpres. ''Trebuie sa reusim pe patru fronturi simultan'',…

- Numarul real al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Ungaria ar putea fi de pana la 10 sau 15 ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate, a declarat joi seful biroului premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, care a subliniat ca aproximativ 80% dintre persoanele infectate pot sa nu…